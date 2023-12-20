СБУ оголосила в розшук російського олігарха Фрідмана

Служба безпеки України оголосила в розшук російського олігарха Михайла Фрідмана як особу, що ховається від органів досудового розслідування, повідомляється в розшуковій базі МВС.

У картці Фрідмана вказана дата зникнення – 10 жовтня 2023 року, а також інкримінована стаття Кримінального кодексу – ч. 3 ст. 110-2, тобто фінансування дій, вчинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

У серпні 2023 року Національна поліція та Бюро економічної безпеки повідомили Фрідману про підозру в ухиленні від сплати податків та відмивання майна. Слідство вважає, що Фрідман разом із компаньйонами-росіянами нібито намагався вивести з України активи на суму понад 1 млрд грн, щоб вони не потрапили під санкції.

Після цього у вересні Фрідман отримав ще одну підозру, але вже від СБУ. Українська спецслужба вважає, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Фрідман “влив” близько 2 млрд рублів (приблизно $20,51 млн) у кілька військових заводів країни-агресора. За цією справою Фрідману загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна.

Фрідман жив у Лондоні з 2013 року, відколи вони з партнерами продали частки у ТНК-BP державній компанії “Роснєфть” за $14 млрд. У жовтні 2023 року він переїхав до Ізраїлю, а після нападу ХАМАС втік до Москви. Його адвокати казали, що він хотів би повернутися в Британію.