Суспільство

СБУ оголосила підозри російським агентам, які коригували подвійний удар ракетами “Іскандер” по Донеччині

15 Травня 2024 10:39
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сбу
Затримання корегувальника / СБУ

Шістьом російським агентам, які коригували подвійний удар ракетами “Іскандер” по багатоповерхівці у Покровську на Донеччині у серпні 2023 року оголосили підозру.

Про це інформують пресцентри СБУ та Офісу генпрокурора.

Зазначається, що у результаті спецоперації СБУ одночасно затримано шістьох російських агентів, які перебували за різними адресами і коригували обстріли регіону.

За їхнім наведенням 7 серпня 2023 року окупанти здійснили подвійний удар ракетами “Іскандер” по місту Покровськ. Тоді під час першої атаки окупанти поцілили у багатоквартирний будинок. Коли на місце події прибули поліцейські та рятувальники, росіяни завдали повторного удару.

Крім того, повідомляється, що агентурна група готувала координати для ракетних ударів по місцях базування Сил оборони на Авдіївському напрямку. Для цього фігуранти поодинці обходили місцевість, де намагались приховано фіксувати оборонні позиції ЗСУ.

П’ятеро агентів добровільно збирали розвідувальну інформацію для ворога у містах Покровськ, Селидове, Курахове, Гірник, Українськ та прилеглих населених пунктах. 

Зловмисники діяли окремо один від одного, але замикались на спільного куратора з воєнної розвідки РФ. Його особу вже встановлено. Саме він створив і дистанційно керував агентурною групою, до якої входило шестеро мешканців Покровського району. Для зручності та оперативності отримання від них даних воєнного характеру він створив групу в месенджері Telegram.

Отримані від спільників відомості керівник відправляв “замовнику” у вигляді текстових повідомлень та координат з Google maps. За понад рік учасники мережі встигли проінформувати окупантів про більш ніж 80 об’єктів. 

Під час обшуків за місцями перебування агентів РФ виявлено мобільні телефони, які вони використовували у розвідувально-підривній діяльності на користь агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили всім затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зараз фігуранти перебувають під вартою.

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій фігурантів за статтею про порушення законів і звичаїв війни. Їм загрожує довічне ув’язнення.


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СБУ оголосила підозри російським агентам, які коригували подвійний удар ракетами “Іскандер” по Донеччині
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