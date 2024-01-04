СБУ оголосила підозру соратниці гауляйтера Аксьонова

Соратниці гауляйтера окупованого Криму Ані Григорян українські спецслужби оголосили про підозру. Вона причетна до підготовки дітей до війни проти України.

Про це повідомляє СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборантку Ані Григорян – “заступницю” голови окупаційного “комітету молодіжної політики Криму”.

На цю “посаду” її призначили за особистої протекції гауляйтера Сергія Аксьонова в листопаді 2022 року для масового нав’язування кремлівської пропаганди серед підростаючого покоління.

Перебуваючи в лавах загарбницького “уряду”, Григорян публічно закликає кримських школярів готуватися до війни проти України і вступати в російські військові училища. З такими “тезами” вона виступала перед сотнею учнів у Форосі на шкільних зборах восени цього року.

Фігурантка очолює так званий “центр військово-патріотичного виховання “Авангард”, який створений окупантами на території півострова.

Там російські інструктори навчають місцевих школярів 9-11 класів тактики ведення бою та проводять з дітьми вогневу підготовку із застосуванням різних зразків стрілецького озброєння.

“Окрім військового “курсу” учнів “обробляють” ідеологічно, щоб сформувати в них вороже ставлення до нашої держави та підготувати до участі в бойових діях проти Сил оборони України”, – йдеться у повідомленні.

Щоб примусово залучити дітей до “Авангарду”, колаборантка дає прямі вказівки директорам шкіл і проводить відповідну роботу з батьками.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Григорян про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Оскільки фігурантка перебуває на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення її до відповідальності за злочини проти нашої держави. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.