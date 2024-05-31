Кримінал

СБУ оголосила підозру російському генералу, який наводить ракети по Україні

31 Травня 2024 17:04

СБУ заочно повідомила про підозру російському генерал-майору Роберту Баранову, який відповідає за ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

“Підлеглі Баранова займаються програмуванням траєкторій руху крилатих і балістичних ракет, щоб уникнути зони дії нашої ППО, а також зазначають конкретні цілі, які мають бути уражені ракетним озброєнням. Насамперед мова йде про наведення крилатих ракет “Калібр”, Х-101/555 та балістичних ракет “Іскандер”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі заочно повідомили Баранову про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 28 — вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою людей;
  • ч. 1 та ч. 2 ст. 438 — порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Йому може загрожувати довічне позбавлення волі. Крім того, СБУ встановила 30 його підлеглих, які також можуть бути причетні до вчинення злочинів проти України.


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