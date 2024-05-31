СБУ оголосила підозру російському генералу, який наводить ракети по Україні

СБУ заочно повідомила про підозру російському генерал-майору Роберту Баранову, який відповідає за ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

“Підлеглі Баранова займаються програмуванням траєкторій руху крилатих і балістичних ракет, щоб уникнути зони дії нашої ППО, а також зазначають конкретні цілі, які мають бути уражені ракетним озброєнням. Насамперед мова йде про наведення крилатих ракет “Калібр”, Х-101/555 та балістичних ракет “Іскандер”, – йдеться у повідомленні.

Слідчі заочно повідомили Баранову про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28 — вчинення кримінального правопорушення за попередньою змовою групою людей;

ч. 1 та ч. 2 ст. 438 — порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством.

Йому може загрожувати довічне позбавлення волі. Крім того, СБУ встановила 30 його підлеглих, які також можуть бути причетні до вчинення злочинів проти України.