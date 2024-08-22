Кримінал

СБУ оголосила підозру настоятелю храму УПЦ (МП) з Луганщини, який продавав ювелірні вироби до РФ
22 Серпня 2024 13:36
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сбу, упц
Фото: СБУ

Настоятелю храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому Луганську повідомили про підозру за продаж ювелірних виробів до РФ.

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, настоятель одного з храмів УПЦ (МП) у тимчасово окупованому Луганську Сергій Гутенко, окрім церковного сану має в регіоні підконтрольну ювелірну компанію, яка постачає свою продукцію до РФ.

Правоохоронці кажуть, що серед його “постійних клієнтів” – представники РПЦ, які закуповують дорогоцінні вироби із золота та срібла для власних колекцій та оформлення приміщень єпархій. Крім того, фігурант виготовляє ювелірні відзнаки для окупаційних угруповань РФ та ФСБ.

Як свідчать матеріали провадження, після окупації частини території Луганщини Гутенко одним з перших “перереєстрував” компанію відповідно до “законодавства” РФ.

У СБУ повідомляють, що після початку повномасштабного вторгнення фігурант розширив продаж ювелірної продукції в Росії та по всій тимчасово окупованій території України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ заочно повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності.


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