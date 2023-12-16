СБУ долучилася до рейдів ТЦК

Співробітники СБУ долучилися до перевірок документів у Києві. Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

У спецслужбі відзначають, що співробітники СБУ, МВС та Міграційної служби вже три дні поспіль проводять “контрдиверсійні” безпекові заходи і перевіряють у столиці людей, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

“Одночасно з цим представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних громадян України, котрі можуть порушувати правила військового обліку”, – відзначають в пресслужбі СБУ.

Такою є реакція спецслужби на обговорення у соцмережах відеозапису перевірки документів у київському ресторані “Веранда на Дніпрі”.

Раніше міністр оборони Рустем Умеров заявив у Львові на конгресі місцевих та регіональних влад, що сільські голови можуть особисто підписувати повістки для військовозобов’язаних.

“Сільський голова має право особисто формувати і підписувати повістки, згідно з постановою Кабінету міністрів за номером 352”, – сказав він.