Саундтрек до фільму про Барбі побив рекорд синглів у Великобританії

Саундтрек до нового фільму про Барбі завоював британські чарти синглів, побивши попередні рекорди, повідомила компанія Official Charts.

Три композиції з Barbie: The Album потрапили у Топ-5. Це робить альбом першим саундтреком до фільму в історії британського чарту, три сінгла з якого потрапили у Топ-5 синглів: “What Was I Made For?” Біллі Айліш (3), “Dance the Night” Дуа Ліпи (4) і “Barbie World” від Нікі Мінаж, Ice Spice і Aqua (5).

Фільм про ляльку Mattel, у якому зіграли Марго Роббі та Раян Гослінг був одним із найбільш довгоочікуваних фільмів року. Він з’явився у кінотеатрах минулого тижня та зібрав шалені касові збори.