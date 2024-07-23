Самостійне будівництво чи купівля готового будинку: що вигідніше?

Власний будинок – мрія багатьох, але й вартість її реалізації доволі висока. Можна придбати вже готовий варіант, або почати будівництво на придбаній ділянці. Питання виключно у фінансових можливостях. Аналіз переваг і недоліків кожного з варіантів дає змогу прийняти раціональне рішення.

Будівництво будинку самостійно

Це дає повний контроль над процесом, а також можливість втілення в життя всіх своїх ідей та побажань. Є можливість обирати й бюджетні альтернативи. Наприклад, як огорожу варто обрати готові металеві секції та бетонні блоки, які можна замовити в провідного українського виробника “Стрийко”: https://stryiko.com.ua/parkan/betonni-bloki/. Це значно скоротить бюджет, потрібний на паркан та оформлення території навкруги будинку. Зведення з нуля має й інші плюси:

гарантована впевненість у якості робіт шляхом постійного контролю та перевірки з боку власника;

можливість вибору матеріалів, планування, стилю та інших дрібних деталей;

економія завдяки раціональному підходу.

Але потрібно враховувати й мінуси. Складнощі з пошуком підрядників в останній рік значно посилилися, що може відстрочити початок робіт на тривалий період часу. Відбивається це й на ціні. Витрати можуть значно зрости й у процесі будівництва, особливо з урахуванням постійного підвищення вартості матеріалів. У середньому, самостійне економне зведення будинку обходиться орієнтовно 1000 доларів за квадратний метр. Зате вдасться отримати дійсно житло мрії, яке на 100% виправдає очікування.

Купівля вже готового будинку

Це найшвидший спосіб отримати житло. Незабаром після оформлення договору купівлі-продажу можна заселятися і почати облаштовувати життя на новому місці. Серед інших переваг такого придбання варто виділити:

прозорість витрат – підсумкова ціна відома відразу, що дає змогу легко планувати бюджет і забути про незаплановані витрати;

швидкість і простота – не потрібні глибокі знання і навички в будівництві, головне, ретельно проаналізувати всі юридичні питання;

передбачуваний результат – можна одразу оцінити планування і переконатися в тому, що воно повністю відповідає потребам сім’ї.

Але, купуючи готовий будинок, новий власник отримує вже спроєктоване та збудоване житло. Можливості для внесення змін можуть бути обмежені. Деякі забудовники економлять на матеріалах або роботах, що може призвести до проблем у майбутньому.

Що ж вигідніше: будівництво чи купівля

Кожен із варіантів по-своєму гарний. Якщо фінансові можливості дають змогу одразу віддати велику суму – має сенс вкласти її в придбання вже готового проєкту.

Самостійне зведення будинку – процес довгий і досить виснажливий. Але й результат докладених зусиль дивовижний, що повністю компенсує вкладені гроші та час. А за правильного підходу, вибору бюджетних альтернатив від українських виробників, а, головне, співпраці з надійними підрядниками, можна відносно недорого побудувати гарний і надійний будинок, який десятки років виглядатиме бездоганно.