Суспільство

Самоскид здійснив наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину на Черкащині
6 Серпня 2024 13:30
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дтп, Черкаси
Фото: НПУ

На трасі “Київ-Одеса” у Черкаській області самоскид наїхав на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину, внаслідок чого був тимчасово перекритий рух в напрямку Києва.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

“Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину”. 

Повідомляється, що ДТП сталося на трасі “Київ-Одеса”, на місці працюють поліцейські. Інформація про постраждалих уточнюється. 

Наразі тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку Києва. Поліцейські патрульної поліції в Черкаській області забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.


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