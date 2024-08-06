Самоскид здійснив наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину на Черкащині

На трасі “Київ-Одеса” у Черкаській області самоскид наїхав на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину, внаслідок чого був тимчасово перекритий рух в напрямку Києва.

Про це повідомила поліція Черкаської області.

“Попередньо, вантажівка здійснила наїзд на пішохідний міст, який обвалився на проїжджу частину”.

Повідомляється, що ДТП сталося на трасі “Київ-Одеса”, на місці працюють поліцейські. Інформація про постраждалих уточнюється.

Наразі тимчасово перекритий рух автомобілів в напрямку Києва. Поліцейські патрульної поліції в Черкаській області забезпечують рух автомобілів у реверсному режимі.