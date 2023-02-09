Політика

Саміт ЄС: Зеленський просить винищувачі

9 Лютого 2023 14:42
43
зброя, зеленський, Євросоюз

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн ЄС надати Україні винищувачі та інше необхідне озброєння. Києву “справді необхідні боєприпаси, сучасні танки, ракети великої дальності та бойові літаки”, заявив Зеленський на саміті ЄС у четвер, 9 лютого, у Брюсселі.

За його словами, необхідно розпочати нові постачання, перш ніж Росія може зібрати сили для нових атак. “Ми повинні прискорити динаміку нашої кооперації, ми маємо бути швидші, ніж агресор”, – наголосив він. Зеленський також відзначив значення боротьби своєї країни проти російського вторгнення для Європи та зазначив, що “вільна Європа немислима без вільної України”. “Європа вільна, Європа буде вільною та Європа єдина”, – заявив він. Учасники саміту дуже тепло зустріли Зеленського, зазначають інформагентства.

Надзвичайне засідання Європейської ради за участю Зеленської розпочалося через тиждень після 24-го саміту ЄС – Україна, що відбувся у Києві. Європейський Союз підтримуватиме Україну на кожному кроці її шляху до ЄС, написала в мікроблозі Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка зустріла Зеленського в аеропорту. Вона наголосила, що Україна є частиною родини європейських держав.

Однією з головних тем саміту стане нова допомога Україні, зокрема військова. Крім того, на засіданнях обговорюватимуть процес вступу до ЄС, розширення санкцій проти РФ та притягнення її до відповідальності за військові злочини в Україні.

Незадовго до початку саміту ЄС Володимир Зеленський виступив у Європарламенті. Він подякував європейцям за підтримку, яку вони надають Україні у відображенні російської агресії. Україна та Європейський Союз спільно захищаються від “найбільшої антиєвропейської сили” сучасного світу, якою зараз є Росія, наголосив український президент. Європі та її вільному способу життя загрожує диктатор “із божевільними запасами радянської зброї”, зазначив далі Зеленський. Але Київ боротиметься до перемоги, пообіцяв він. Водночас, він не став повторювати прохання України поставити їй військові літаки.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола під час засідання у четвер, 9 лютого, в ході якого виступив президент України Володимир Зеленський, закликала надати Україні літаки та далекобійну зброю.

“Держави-члени ЄС повинні швидко розглянути, як наступний крок, надання систем дальнього радіусу дії та винищувачів, необхідних вам для захисту свободи, яку багато хто сприймає як належне”, – заявила Мецола. За її словами, відповідь має бути пропорційна загрозі, яка є дуже серйозною.

“Україна – це Європа, і майбутнє вашої нації – в Європейському Союзі”, – сказала вона, звертаючись до Зеленського.

Напередодні Зеленський відвідав Лондон та Париж.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Лютого 2023 14:42
43

Саміт ЄС: Зеленський просить винищувачі
9 Лютого 2023 17:12
0

Резніков розкрив дані щодо кількості покараних підлеглих
9 Лютого 2023 15:17
88

Британські ЗМІ порівнюють виступ Зеленського у Вестмінстер-голі з виступом Елвіса Преслі
9 Лютого 2023 13:28
34

Ми захищаємось від найбільш антиєвропейської сили в сучасному світі – Зеленський
9 Лютого 2023 12:32
45

Польща готова надати Україні винищувачі, але не однією з перших – Моравецький
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Как пуйло таскало за галстук президента Франции и что из этого вышло
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наступ чи ІПСО?
Александр КИРШ

«Шахматы» россии с НАТО: «Пойдёшь ферзём — получишь стулом по голове!»
Віталій ПОРТНИКОВ

Россия должна уйти
Александр КИРШ

Воспоминание о будущем, или Рейган: как же его сейчас не хватает человечеству!
Александр КИРШ

Мирный блеф США: путин попался и теперь обречён
усі думки