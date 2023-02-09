Саміт ЄС: Зеленський просить винищувачі

Президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн ЄС надати Україні винищувачі та інше необхідне озброєння. Києву “справді необхідні боєприпаси, сучасні танки, ракети великої дальності та бойові літаки”, заявив Зеленський на саміті ЄС у четвер, 9 лютого, у Брюсселі.

За його словами, необхідно розпочати нові постачання, перш ніж Росія може зібрати сили для нових атак. “Ми повинні прискорити динаміку нашої кооперації, ми маємо бути швидші, ніж агресор”, – наголосив він. Зеленський також відзначив значення боротьби своєї країни проти російського вторгнення для Європи та зазначив, що “вільна Європа немислима без вільної України”. “Європа вільна, Європа буде вільною та Європа єдина”, – заявив він. Учасники саміту дуже тепло зустріли Зеленського, зазначають інформагентства.

Надзвичайне засідання Європейської ради за участю Зеленської розпочалося через тиждень після 24-го саміту ЄС – Україна, що відбувся у Києві. Європейський Союз підтримуватиме Україну на кожному кроці її шляху до ЄС, написала в мікроблозі Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, яка зустріла Зеленського в аеропорту. Вона наголосила, що Україна є частиною родини європейських держав.

Однією з головних тем саміту стане нова допомога Україні, зокрема військова. Крім того, на засіданнях обговорюватимуть процес вступу до ЄС, розширення санкцій проти РФ та притягнення її до відповідальності за військові злочини в Україні.

Незадовго до початку саміту ЄС Володимир Зеленський виступив у Європарламенті. Він подякував європейцям за підтримку, яку вони надають Україні у відображенні російської агресії. Україна та Європейський Союз спільно захищаються від “найбільшої антиєвропейської сили” сучасного світу, якою зараз є Росія, наголосив український президент. Європі та її вільному способу життя загрожує диктатор “із божевільними запасами радянської зброї”, зазначив далі Зеленський. Але Київ боротиметься до перемоги, пообіцяв він. Водночас, він не став повторювати прохання України поставити їй військові літаки.

Президентка Європарламенту Роберта Мецола під час засідання у четвер, 9 лютого, в ході якого виступив президент України Володимир Зеленський, закликала надати Україні літаки та далекобійну зброю.

“Держави-члени ЄС повинні швидко розглянути, як наступний крок, надання систем дальнього радіусу дії та винищувачів, необхідних вам для захисту свободи, яку багато хто сприймає як належне”, – заявила Мецола. За її словами, відповідь має бути пропорційна загрозі, яка є дуже серйозною.

“Україна – це Європа, і майбутнє вашої нації – в Європейському Союзі”, – сказала вона, звертаючись до Зеленського.

Напередодні Зеленський відвідав Лондон та Париж.