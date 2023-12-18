Політика

Саміт ЄС щодо €50 млрд для України відбудеться в лютому

18 Грудня 2023 17:44
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Євросоюз, допомога

Спеціальний саміт Європейської комісії відбудеться 1 лютого 2024 року, а не в січні, як говорили раніше. Тоді й будуть обговорювати виділення для України 50 млрд євро на 4 роки в межах програми Ukraine Facility.

Про це в соцмережі X повідомила Єкатерина Кесіндж, речниця президента Євроради Шарля Мішеля.

Шарль Мішель анонсував, що на саміті 1 лютого Євросоюз обговортть середньостроковий перегляд бюджету ЄС, зокрема й виділення багаторічної допомоги Україні.


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