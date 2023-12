Саміт ЄС щодо €50 млрд для України відбудеться в лютому

Спеціальний саміт Європейської комісії відбудеться 1 лютого 2024 року, а не в січні, як говорили раніше. Тоді й будуть обговорювати виділення для України 50 млрд євро на 4 роки в межах програми Ukraine Facility.

Про це в соцмережі X повідомила Єкатерина Кесіндж, речниця президента Євроради Шарля Мішеля.

Шарль Мішель анонсував, що на саміті 1 лютого Євросоюз обговортть середньостроковий перегляд бюджету ЄС, зокрема й виділення багаторічної допомоги Україні.

European Council President @CharlesMichel has announced that a special #EUCO summit will take place on 1 February 2024. https://t.co/cDg1pu1v1S