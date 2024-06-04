Саміт миру може стати основою для майбутніх переговорів між Україною та РФ, – Bloomberg

Саміт миру, який відбудеться у Швейцарії, буде спрямований на те, щоб прокласти шлях до залучення російських чиновників до майбутніх переговорів після досягнення домовленостей щодо ядерної, продовольчої безпеки та повернення викрадених дітей.

Про це повідомляє Bloomberg посилаючись на проект документу саміту.

Попри те, що російські посадовці не запрошені на зустріч, у документі йдеться, що до припинення війни мають залучатись всі сторони.

“Тому ми домовилися здійснити конкретні кроки, які можуть слугувати заходами зміцнення довіри у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників Російської Федерації”, – йдеться в документі.