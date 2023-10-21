Саміт “Кримської платформи” відбудеться у Празі

23–24 жовтня 2023 р. у Празі відбудеться саміт «Кримська платформа», в якому візьмуть участь близько 40 парламентаріїв із різних країн світу. На відкритті форуму через відеозв’язок перед учасниками виступить президент України Володимир Зеленський, повідомляє чеське інформагентство ČTK.

Два тижні тому свою участь у саміті підтвердили 32 голови та 19 віце-голов та інших представників парламентів. Загалом очікується особиста участь законодавців із 41 країни та п’яти парламентських асамблей.

Мета саміту – підвищити поінформованість про російську окупацію українського півострова Крим, яка продовжується з весни 2014 р. На форумі будуть розглянуті такі питання як вплив анексії на права людини мешканців півострова. глобальну продовольчу безпеку та дотримання міжнародних угод.

Дводенний захід розпочнеться у понеділок, 23 жовтня, з гала-вечері у Празькому Граді, який відбудеться за участю президента Чеської Республіки Петра Павела. У вівторок вранці на саміті виступлять речник палати депутатів чеського парламенту Маркета Пекарова-Адамова, голова Сенату Мілош Вистрчіл, прем’єр-міністр республіки Петро Фіала, речник українського парламенту Руслан Стефанчук та онлайн президент України Володимир Зеленський.

«Кримська платформа» прагне відновити територіальну цілісність України та покласти край російській окупації Кримського півострова. Платформу було створено влітку 2021 р. з ініціативи президента України Володимира Зеленського. Платформа покликана служити координаційним та консультативним форумом для представників урядів, парламентів та експертів. Перший саміт «Кримської платформи» відбувся у жовтні минулого року у Загребі.

Після саміту президент Чеської Республіки Петро Павел прийме у Празькому Граді речника українського парламенту Руслана Стефанчука. Зустріч відбудеться у середу, 25 жовтня, повідомила прес-служба чеського президента.