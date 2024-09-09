Саміт Кримської платформи відбудеться 11 вересня

Саміт Кримської платформи у 2024 році проведуть цієї середи, 11 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення.

“Провів сьогодні кілька нарад з нашою командою міжнародників. Готуємо саміт Кримської платформи на 11 вересня. Команда першої леді готує спеціальний наш дипломатичний формат Саміт перших леді та джентльменів, який теж відбудеться цього тижня”, – зазначив він.

Також президент додав, що готують нові перемовини з партнерами “заради більшої сили для України, заради більших можливостей для українців”.