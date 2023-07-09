Ізраїль “у якийсь момент” може приєднатися до “Кримської платформи” – посол

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський не виключає, що його країна “в якийсь момент” приєднається до “Кримської платформи” – ініціативи, що працює над відновленням українського контролю над Кримом дипломатичним шляхом. Про це дипломат розповів в інтерв’ю ZN.ua.

Бродський додав, що Ізраїль утримується від передачі Україні озброєнь у зв’язку з “чутливістю у відносинах з Росією та з небезпекою, яка може виникнути, якщо Ізраїль зробить якісь необережні кроки, які можуть призвести до загострення ситуації”.

“Але це рішення не є остаточним”, – додав Бродський.