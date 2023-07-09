Політика

Ізраїль “у якийсь момент” може приєднатися до “Кримської платформи” – посол

9 Липня 2023 09:39
27
читать на русском →
ізраїль, кримська платформа

Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський не виключає, що його країна “в якийсь момент” приєднається до “Кримської платформи” – ініціативи, що працює над відновленням українського контролю над Кримом дипломатичним шляхом. Про це дипломат розповів в інтерв’ю ZN.ua.

Бродський додав, що Ізраїль утримується від передачі Україні озброєнь у зв’язку з “чутливістю у відносинах з Росією та з небезпекою, яка може виникнути, якщо Ізраїль зробить якісь необережні кроки, які можуть призвести до загострення ситуації”.

“Але це рішення не є остаточним”, – додав Бродський.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
9 Липня 2023 11:13
26

Президенти України та Польщі зустрілися в Луцьку
9 Липня 2023 11:25
41

Зеленський присвоїв звання Героя України харківському розвіднику
9 Липня 2023 10:35
36

Негода знеструмила 15 н.п. у Харківській області
9 Липня 2023 10:18
39

Командир “Азова” заявив, що має намір знову брати участь у бойових діях
9 Липня 2023 09:07
40

За добу знищено 20 ворожих артсистем, 7 РСЗО, ліквідовано 600 рашистів
Останні новини
усі новини

Думки

Ганна МАЛЯР

Сили оборони України: армія безстрашних феноменів та безпрецедентних парадоксів
Александр КИРШ

Если взорвут Запорожскую АЭС: какие территории пострадают
Леонид ЛОГВИНЕНКО

Тінь війни
Александр КИРШ

США — конечно, Главная страна мира, но Украина — в мире важнее
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Про йод и радиацию. Подробно. Медленно.
Александр КИРШ

Действительно ли в мордоре кто-то реально может распоряжаться ядерным оружием?
усі думки