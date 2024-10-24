Саміт БРІКС: Сі Цзіньпін закликав до якнайшвидшої деескалації в Україні

Лідер КНР на саміті БРІКС у Казані заявив про необхідність якнайшвидшої деескалації бойових дій в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

“Разом із відповідними країнами ми ініціювали створення на майданчику ООН “групи друзів світу”. Важливо якнайшвидше добитися деескалації ситуації та прокласти шлях до політичного врегулювання кризи”, – заявив лідер Китаю.

Водночас він нагадав, що Китай разом із Бразилією підготували свій мирний план. За його словами, ця ініціатива щодо глобальної безпеки “мала позитивний відгук”.