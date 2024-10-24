Політика

Саміт БРІКС: Сі Цзіньпін закликав до якнайшвидшої деескалації в Україні
24 Жовтня 2024 13:48
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брікс, Сі Цзіньпін, україна
Сі Цзіньпін / Фото з відкритих джерел

Лідер КНР на саміті БРІКС у Казані заявив про необхідність якнайшвидшої деескалації бойових дій в Україні.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

“Разом із відповідними країнами ми ініціювали створення на майданчику ООН “групи друзів світу”. Важливо якнайшвидше добитися деескалації ситуації та прокласти шлях до політичного врегулювання кризи”, – заявив лідер Китаю.

Водночас він нагадав, що Китай разом із Бразилією підготували свій мирний план. За його словами, ця ініціатива щодо глобальної безпеки “мала позитивний відгук”.


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Саміт БРІКС: Сі Цзіньпін закликав до якнайшвидшої деескалації в Україні
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