Політика

Салліван зустрінеться з генсеком НАТО, щоб обговорити підтримку України

6 Лютого 2024 21:42
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україна, нато
Джейк Салліван / Getty Images

Радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван 7 лютого перебуватиме з візитом у Брюсселі, де говоритиме з генсеком НАТО та учасниками засідання Північноатлантичної Ради про спільні зусилля на підтримку України.

Про це повідомила в вівторок речниця Ради нацбезпеки Білого дому Едрієнн Вотсон, передає Укрінформ.

«Під час цих зустрічей пан Салліван обговорить низку ключових питань перед 75-м ювілейним самітом НАТО в Вашингтоні, в тому числі, продовження нашої підтримки України, нашу відповідь на російську агресію», – зауважила представниця адміністрації США.

Крім того, за її словами, під час зустрічей йтиметься про інвестиції союзників по НАТО у зміцнення спільної оборони й стримування, в тому числі шляхом інвестування в оборонно-промислові бази.


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