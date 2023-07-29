Кримінал

Сальдо заявив про ракетний удар по залізниці

29 Липня 2023 15:11
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сальдо

Гауляйтер окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо заявив про ракетний удар по залізничних коліях, що сполучає область з анексованим Кримом.

«Минулої ночі бойовики київського режиму спробували зруйнувати залізницю між Херсонською областю та Кримом, випустивши дванадцять далекобійних ракет «Шторм шедоу», – написав Сальдо в телеграм-каналі.

Він стверджує, що всі ракети нібито збиті. В одному місці, за його словами, пошкодили будку обхідника та контактну лінію. «На той час, як я пишу ці слова, пошкодження вже усунуто ремонтною бригадою», – стверджує Сальдо. При цьому доказів своїх слів він не наводить.


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