Політика

Сальдо оголосив про “організоване переміщення” мешканців Херсонщини на лівий берег Дніпра

18 Жовтня 2022 21:28
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сальдо, херсон

Голова анексованої Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про «організоване переміщення» цивільного населення чотирьох районів – Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського – на лівий берег Дніпра.

Це рішення Сальдо пояснив тим, що Україна «накопичує сили для широкомасштабного наступу» і що існує «безпосередня небезпека затоплення територій у зв’язку з запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС».

При цьому Сальдо закликав “не слухати панікерів” і заявив, що “Херсонська область залишається під надійним захистом російської армії”.

Про евакуацію Херсона, що також знаходиться на правому березі Дніпра, Сальдо не оголошував.


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