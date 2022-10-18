Сальдо оголосив про “організоване переміщення” мешканців Херсонщини на лівий берег Дніпра

Голова анексованої Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про «організоване переміщення» цивільного населення чотирьох районів – Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського – на лівий берег Дніпра.

Це рішення Сальдо пояснив тим, що Україна «накопичує сили для широкомасштабного наступу» і що існує «безпосередня небезпека затоплення територій у зв’язку з запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС».

При цьому Сальдо закликав “не слухати панікерів” і заявив, що “Херсонська область залишається під надійним захистом російської армії”.

Про евакуацію Херсона, що також знаходиться на правому березі Дніпра, Сальдо не оголошував.