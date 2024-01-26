Суспільство

Сайт “Укртрансбезпеки” та система “Шлях” запрацювали у штатному режимі

26 Січня 2024 11:30
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хакер

Сьогодні, 26 січня, система “Шлях” та сайт “Укртрансбезпеки” запрацювали у штатному режимі після технічного збою, який стався вчора, 25 січня.

Про це повідомили у Державній службі України з безпеки на транспорті “Укртрансбезпека”.

25 січня Державній службі України з безпеки на транспорті повідомляла про відсутність доступу до системи “Шлях” та офіційного сайту служби через технічний збій роботи дата центру.

В той же день у “Нафтогазі” та ТОВ “Газмережі” також повідомили про масштабну кібератаку на один із дата-центрів. В “Укрпошті” також заявили “про значний технічний збій”.


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