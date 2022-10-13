С-300 по житловому будинку: у Миколаєві, врятовано дитину, яка провела під завалами 6 годин

Наслідки обстрілу Миколаєва сьогодні вночі.
З-під завалів п’ятиповерхівки дістали дитину, яка провела там шість годин. Пошуки інших людей продовжуються.
Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомляє, що містом били ракетами С-300.
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Наслідки обстрілу Миколаєва сьогодні вночі.
З-під завалів п’ятиповерхівки дістали дитину, яка провела там шість годин. Пошуки інших людей продовжуються.
Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомляє, що містом били ракетами С-300.
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