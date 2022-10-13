Кримінал

С-300 по житловому будинку: у Миколаєві, врятовано дитину, яка провела під завалами 6 годин Наслідки обстрілу Миколаєва сьогодні вночі. З-під завалів п’ятиповерхівки дістали дитину, яка провела там шість годин. Пошуки інших людей продовжуються. Голова Миколаївської ОВ Віталій Кім повідомляє, що містом били ракетами С-300. Поділитися:



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