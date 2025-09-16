Rzeczpospolita: у Польщі в будинок могла влучити ракета F-16, а не російський дрон

Пошкодження житлового будинку в селі Вирики-Воля Люблінського воєводства 10 вересня могли спричинити не уламки російського дрона, а ракета, випущена польським винищувачем F-16. Про це повідомила газета Rzeczpospolita з посиланням на власні джерела.

У ніч на 10 вересня польська ППО збила кілька російських безпілотників. Їхні уламки виявили у прикордонних районах Люблінського воєводства та в місті Мнішкув у центрі країни. Жертв не було, однак у Вириках-Воля дах одного з приватних будинків пробило «невідомим об’єктом». Спершу влада припускала, що це був уламок дрона.

За даними видання, прокуратура та міноборони Польщі утримуються від надання інформації про «невстановлений літальний об’єкт», що пошкодив будівлю. Джерела стверджують, що йдеться про ракету класу «повітря–повітря», випущену з польського F-16, у якого відмовила система наведення.

«Я не можу точно сказати, що впало на будинок у Вириках. Розслідування триває, ми чекаємо на висновки експертів», — заявила прес-секретар Люблінської прокуратури Агнешка Кемпка.

Експерти, з якими поспілкувалася Rzeczpospolita, зазначають, що ракета такого типу може сягати трьох метрів завдовжки та важити понад 150 кг. Вона не вибухнула, удар мав кінетичний характер.

Будинок належить літньому подружжю. Вони врятувалися, залишивши спальню за кілька хвилин до удару.