Рятувальники знайшли тіло хлопця, який вчора впав у Дніпро через обрив канатної дороги

Пошуково-рятувальні роботи на річці Дніпро у Києві завершені, рятувальники знайшли тіло хлопця 2004 року народження та доставили його на берег.
Про це повідомили у ДСНС.
Вчора о 13:42 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду. Водолази рятувальники розпочали роботи по пошуку о 13:56.
Поліція розпочала кримінальне провадження за двома статтями ККУ:
- порушення правил безпеки особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей — ч. 2. ст. 272 ККУ;
- службова недбалість, що спричинила загибель людини — ч. 3 ст. 367 ККУ.
Керівництво компанії “Активна країна”, якій належить канатна дорога через річку Дніпро в Києві обіцяє співпрацювати зі слідством. Результати розслідування оприлюднять для громадськості.