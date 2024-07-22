Кримінал

Рятувальники знайшли тіло хлопця, який вчора впав у Дніпро через обрив канатної дороги
22 Липня 2024 10:42
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Пошуково-рятувальні роботи на річці Дніпро у Києві завершені, рятувальники знайшли тіло хлопця 2004 року народження та доставили його на берег.

Про це повідомили у ДСНС. 

Вчора о 13:42 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду. Водолази рятувальники розпочали роботи по пошуку о 13:56.

Водолази рятувальники знайшли тіло хлопця 2004 року народження у Дніпрі / Фото: ДСНС

Поліція розпочала кримінальне провадження за двома статтями ККУ:

  • порушення правил безпеки особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей — ч. 2. ст. 272 ККУ;
  • службова недбалість, що спричинила загибель людини — ч. 3 ст. 367 ККУ.

Керівництво компанії “Активна країна”, якій належить канатна дорога через річку Дніпро в Києві обіцяє співпрацювати зі слідством. Результати розслідування оприлюднять для громадськості.


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