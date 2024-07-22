Рятувальники знайшли тіло хлопця, який вчора впав у Дніпро через обрив канатної дороги

Пошуково-рятувальні роботи на річці Дніпро у Києві завершені, рятувальники знайшли тіло хлопця 2004 року народження та доставили його на берег.

Про це повідомили у ДСНС.

Вчора о 13:42 надійшло повідомлення про те, що на річці Дніпро, біля Пішохідного мосту стався обрив канатної дороги, внаслідок чого, людина впала у воду. Водолази рятувальники розпочали роботи по пошуку о 13:56.

Водолази рятувальники знайшли тіло хлопця 2004 року народження у Дніпрі / Фото: ДСНС

Поліція розпочала кримінальне провадження за двома статтями ККУ:

порушення правил безпеки особою, яка зобов’язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей — ч. 2. ст. 272 ККУ;

службова недбалість, що спричинила загибель людини — ч. 3 ст. 367 ККУ.

Керівництво компанії “Активна країна”, якій належить канатна дорога через річку Дніпро в Києві обіцяє співпрацювати зі слідством. Результати розслідування оприлюднять для громадськості.