Рятувальники попереджають про значне погіршення погоди

У більшості регіонів України очікується значне погіршення погоди, повідомляє ДСНС.

“21-23 листопада у більшості регіонів України, 24 листопада у східних областях очікується значний дощ та сніг, пориви вітру 15-20 м/с. В Карпатах сильні снігопади, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовини”, – йдеться у повідомленні.

Очікується утворення снігового покриву висотою 3-15 см (в Карпатах 20-50 см), на дорогах ожеледиця.

У ДСНС закликають пішоходів та водіїв бути обережними та за можливості не планувати у ці дні поїздки на далекі відстані.