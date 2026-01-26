Ryanair не планує встановлювати Wi-Fi на борту через високу вартість і низький попит

Ірландський лоукостер Ryanair заявив, що розгляне можливість встановлення бортового Wi-Fi лише після зниження вартості технології та за умови, що вона буде затребуваною серед пасажирів коротких рейсів. Про це повідомив Bloomberg фінансовий директор компанії Ніл Сораган.

За словами Сорагана, встановлення системи Starlink вимагало б монтажу антени на літаках, що призвело б до зростання витрат пального приблизно на 2%. Для бюджетної авіакомпанії це означає додаткові витрати, які складно виправдати, зважаючи на середню тривалість рейсів Ryanair у межах Європи — близько двох годин.

Крім того, керівництво перевізника вважає, що більшість пасажирів не готові платити за інтернет під час таких коротких перельотів. Сораган зазначив, що зазвичай люди дивляться фільми або серіали, заздалегідь завантажені на власні пристрої, тому доступ до мережі не є для них пріоритетом.

Реклама

Реклама

Фінансовий директор додав, що компанія стежить за розвитком технологій уже багато років, однак нині рішення про масове впровадження Wi-Fi на борту все ще не виглядає доцільним.

Заява пролунала після публічної суперечки між генеральним директором Ryanair Майклом О’Лірі та засновником SpaceX Ілоном Маском щодо економічної ефективності Starlink для авіації. Обмін різкими коментарями між керівниками привернув увагу до авіакомпанії та, за словами О’Лірі, призвів до зростання бронювань на 2–3%.

Сораган зазначив, що інцидент уже вичерпано, назвавши його жартівливою суперечкою, яка не матиме подальших наслідків для бізнесу компанії.