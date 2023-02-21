Політика

Ряд ключових фігур з оточення Путіна були відсутні на його посланні

21 Лютого 2023 16:18
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Користувачі соціальних мереж та телеграм-канали обговорюють відсутність серед слухачів звернення Володимира Путіна до Федеральних зборів одразу кількох великих представників російських владних кіл.

Зокрема, спостерігачі звернули увагу на те, що в залі, схоже, не було мера Москви Сергія Собяніна, голови Чечні Рамзана Кадирова, а також командувача Об’єднаного угрупування військ Валерія Герасимова, його заступника Сергія Суровікіна та творця ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина.

Телеграм-канал “Можемо пояснити” відстежив сайтами-трекерами, що особистий літак голови Чечні відлетів до Абу-Дабі. Раніше звучали не підтверджені офіційно повідомлення про те, що Рамзан Кадиров, присутність якого в медіапросторі різко скоротилася в останні місяці, проводить значну частину часу в ОАЕ.

Собянін, Кадиров, Герасимов, Суровікін та Пригожин не потрапили на кадри трансляції послання, повідомляє телеграм-канал.

Кореспондент телекомпанії RTVI, який був присутнім на зборах, також підтвердив, що не бачив у залі Кадирова та Собяніна.

Видання “Верстка” з посиланням на своє джерело в мерії Москви повідомляє, що Собянін не зміг прийти на оголошення послання через хворобу.

Євген Пригожин неодноразово виступав із публічною критикою російського військового командування, у цьому його підтримував і Кадиров. Керівник групи “Вагнер” критикував російське міноборони за нестачу снарядів та озброєння, за тактичні прорахунки на полі бою та за те, що міноборони приписує собі успіхи його найманців.


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