RUSI: Україні потрібно підготуватися до потужних ударів по критичній інфраструктурі

У британському Королівському об’єднаному інституті оборонних досліджень (Royal United Services Institute — RUSI) попередили владу України про те, що їй необхідно підготуватися до можливого завдання Росією потужних ударів по об’єктах критичної інфраструктури країни.

“Майбутні російські удари по критичній національній інфраструктурі України залишаються загрозою стратегічного масштабу”, – йдеться в публікації, розміщеній на офіційному сайті RUSI.

За даними наукового співробітника RUSI, російська армія отримує від військової промисловості дедалі більше ударних озброєнь. Він також звернув увагу на більш ніж дворазове зростання виробництва російських ракет далекого радіусу дії за останній рік. У зв’язку з цим він заявив, що якщо українська влада не зуміє вчасно підготуватися до можливих атак на інфраструктурні об’єкти, то відразу кілька регіонів країни ризикують тимчасово залишитися без світла та тепла.

8 жовтня міністр енергетики України Герман Галущенко звернувся до громадян з проханням закупити до зими електрогенератори через можливі пошкодження інфраструктурних об’єктів країни під час бойових дій. Глава відомства додав, що влада України працюватиме над покращенням функціонування систем протиповітряної оборони, щоб мінімізувати збитки від можливих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури. У цьому випадку використати генератори українцям не доведеться, пояснив він.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у вересні заявляв, що на країну чекає «складна зима». Однак він упевнений, що Київ готовий до неї краще, ніж 2022 року. У держкомпанії “Укренерго” заявляли, що “обстріли можуть сильно переформатувати ситуацію”, тому потрібно “бути готовими до гірших ситуацій”.