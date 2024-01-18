Суспільство

Румуни продовжують блокувати українські вантажівки на кордоні

18 Січня 2024 11:58
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кордон, румунія

Рух через пункт пропуску “Дякове” для українських вантажівок ускладнився через блокування напрямку на території Румунії

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі “Українській правді”

За словами офіцера, 18 січня від Прикордонної поліції Румунії надійшла інформація про блокування напрямку перед пунктом пропуску “Халмеу”, що навпроти українського “Дякове” в Закарпатській області.

Учасники акції – представники агросектору та автоперевізники блокують рух для вантажівок. О 10.30 учасники цих дій перекрили проїзд автошляхом до кордону великою сільськогосподарською технікою.


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