Румуни продовжують блокувати українські вантажівки на кордоні

Рух через пункт пропуску “Дякове” для українських вантажівок ускладнився через блокування напрямку на території Румунії

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі “Українській правді”

За словами офіцера, 18 січня від Прикордонної поліції Румунії надійшла інформація про блокування напрямку перед пунктом пропуску “Халмеу”, що навпроти українського “Дякове” в Закарпатській області.

Учасники акції – представники агросектору та автоперевізники блокують рух для вантажівок. О 10.30 учасники цих дій перекрили проїзд автошляхом до кордону великою сільськогосподарською технікою.