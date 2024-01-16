Румунські фермери продовжують блокаду пунктів пропуску на кордоні з Україною

Румунські фермери сьогодні вранці поновили перекриття дороги поблизу пункту пропуску “Вікову-де-Сус” навпроти “Красноїльська”.

Про це розповів офіцер пресслужби Чернівецького прикордонного загону Костянтин Ліснік.

“Біля пункту пропуску “Вікову-де-Сус”, що навпроти нашого переходу “Красноїльськ”, блокування припинялося вчора близько 23 години. А вже сьогодні о 10:15 – перекриття відновилося. Натомість перехід “Порубне-Сірет” із румунського боку блокується вже більше доби”, – сказав Ліснік.

Він зауважив, що блокування біля пунктів пропуску відбувається часткове. Адже легковий транспорт, автобуси і пішоходів блокувальники пропускають. Водночас рух вантажівок в обидві сторони припинився.

Відтак зросла черга вантажних автомобілів на виїзд з України. Якщо станом на початок вчорашнього блокування в електронній черзі в пункті пропуску “Порубне” зареєструвалися близько 600 автомобілів, то вже сьогодні черга зросла до понад 700 вантажівок.

У пункті пропуску “Красноїльськ” “жива” черга. За словами прикордонників, там своєї черги на виїзд з України чекають близько 20 вантажних автомобілів.