Румунія за необхідності збиватиме російські дрони, — штаб оборони

Заступник начальника штабу оборони Румунії, генерал Георгіца Влад заявив, що Румунія готова збивати російські дрони, які становитимуть для неї загрозу.

Про це повідомляє Digi24.

Георгіца Влад розповів, що Румунія у зв’язку з частими атаками Росії на українські порти на Дунаї, що впритул до румунської території, розмістила в районі дельти Дунаю близько 600 військовослужбовців та радіолокаційні системи.

“Ми розгорнули декілька радарів, у нас активована система оборони і ми обговорили із союзниками у НАТО рішення для того, щоби протистояти російській агресії”, – сказав генерал Влад.

На запитання про те, чи буде Румунія застосовувати свою ППО проти російських безпілотників, Георгіца Влад не став цього виключати.

“Залежно від рівня загрози ми готові застосувати усі наявні військові засоби для захисту території Румунії”, – сказав генерал.