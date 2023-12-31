Румунія та Болгарія увійдуть до Шенгенської зони у 2024 році

Рада Європейського Союзу одноголосно ухвалила рішення щодо прийняття Румунії та Болгарії до Шенгенської зони. Скасування прикордонного контролю розпочнеться на повітряних та морських кордонах з березня 2024 року, йдеться у повідомленні Європейської комісії.

Як зазначає Брюссель, обговорення термінів скасування контролю на сухопутних кордонах продовжиться у 2024 році. Приєднання Румунії та Болгарії до Шенгенської зони “підтримає розвиток мобільності, торгівлі та туризму, а також подальше зміцнення внутрішнього ринку”, зазначається у повідомленні.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пообіцяла, що переговори про відміну наземного прикордонного контролю завершаться «в розумні терміни».

Болгарія та Румунія очікують інтеграцію до Шенгенської зони з моменту приєднання до ЄС у 2007 році. ЄК оголосила про готовність двох країн на цей крок ще 2011 року, але процес упродовж 12 років блокували різні країни ЄС. У грудні 2022 року Рада Євросоюзу на рівні глав МВС погодила рішення, але Австрія у результаті заблокувала його, пояснивши це слабкими зусиллями країн у боротьбі з нелегальною міграцією. 2023 року приєднання до Шенгену блокувала Угорщина, яка критикувала Болгарію за введення податку на транзит російського газу.

Шенгенське співтовариство була створено у 1985 році Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом. Зараз до нього входять 27 країн: 23 держави ЄС, Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Учасники Шенгену скасовують між собою прикордонний контроль.