        Суспільство

        Румунія продовжила обмеження руху на кордоні з Україною: яка причина

        Галина Шподарева
        27 Жовтня 2025 19:01
        Міст через річкув Тиса на україно-румунському кордоні / Фото: 21 Ужгород
        Обмежень дорожнього руху у пункті пропуску “Солотвино – Сігету Мармацієй” на україно-румунському кордоні продовжено. Причина – продовження робіт на мосту через річку Тиса.

        Про це повідомили в Державній митній службі України з посиланням на МЗС Румунії.

        Як зазначає румунська сторона, автомобільний рух буде закритий для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту з 27 жовтня, терміном на 33 дні у проміжок часу з 9:00 по 15:30.

        У цей період пішохідний доступ здійснюватиметься у звичайному режимі.

        Подорожніх просять взяти до уваги дану інформацію та при потребі перетину кордону скористатися іншими пунктами пропуску.


