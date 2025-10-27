Румунія продовжила обмеження руху на кордоні з Україною: яка причина

Обмежень дорожнього руху у пункті пропуску “Солотвино – Сігету Мармацієй” на україно-румунському кордоні продовжено. Причина – продовження робіт на мосту через річку Тиса.

Про це повідомили в Державній митній службі України з посиланням на МЗС Румунії.

Як зазначає румунська сторона, автомобільний рух буде закритий для проведення ремонтних робіт інфраструктури мосту з 27 жовтня, терміном на 33 дні у проміжок часу з 9:00 по 15:30.

У цей період пішохідний доступ здійснюватиметься у звичайному режимі.

Подорожніх просять взяти до уваги дану інформацію та при потребі перетину кордону скористатися іншими пунктами пропуску.