Румунія побудує укриття у прикордонних з Україною містах

Румунський Національний комітет із надзвичайних ситуацій ухвалив рішення посилити заходи захисту населення в районах поблизу українських портів на Дунаї, які обстрілює Росія.

Рішення комітету уповноважує Міністерство національної оборони визначити райони на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів “Рені” та “Ізмаїл”, які бомбардують росіяни. У цих районах мають бути запроваджені заходи захисту населення, передає Європейська правда.

Серед таких заходів – розсилання повідомлень Ro-Alert в районах, де є ризик падіння “елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті”.

Окрім оповіщення населення повідомленнями Ro-Alert, повітові інспекції з надзвичайних ситуацій проінструктують місцевих жителів, як діяти в загрозливих ситуаціях.

У населених пунктах Плауру та Чаталкіой, а також в інших населених пунктах, будуть побудовані укриття.

4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки “Шахедами” на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.