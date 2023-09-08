Суспільство

Румунія побудує укриття у прикордонних з Україною містах

8 Вересня 2023 13:12
читать на русском →
румунія

Румунський Національний комітет із надзвичайних ситуацій ухвалив рішення посилити заходи захисту населення в районах поблизу українських портів на Дунаї, які обстрілює Росія.

Рішення комітету уповноважує Міністерство національної оборони визначити райони на румунському березі Дунаю, навпроти українських портів “Рені” та “Ізмаїл”, які бомбардують росіяни. У цих районах мають бути запроваджені заходи захисту населення, передає Європейська правда.

Серед таких заходів – розсилання повідомлень Ro-Alert в районах, де є ризик падіння “елементів, що належать до засобів ведення бойових дій, які використовують в конфлікті”.

Окрім оповіщення населення повідомленнями Ro-Alert, повітові інспекції з надзвичайних ситуацій проінструктують місцевих жителів, як діяти в загрозливих ситуаціях.

У населених пунктах Плауру та Чаталкіой, а також в інших населених пунктах, будуть побудовані укриття.

4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки “Шахедами” на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території Румунії.

Румунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу.


Відео дня

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
8 Вересня 2023 13:50

В Кривому Розі завершили рятувальні роботи
8 Вересня 2023 14:05

Маємо інформацію про те, що Путін причетний до смерті Пригожина, – Зеленський
8 Вересня 2023 12:17

Російська авіабомба вбила трьох цивільних у селі на Херсонщині
8 Вересня 2023 11:59

Україна повернула додому ще 9 дітей
8 Вересня 2023 11:39

Удар по будівлі поліції: наслідки ракетної атаки по Кривому Рогу
Останні новини
усі новини

Думки

Юрий САПРОНОВ

Влада це не назавжди
Леонід Маслов

Весільний міністр Резников і воєнні Мавіки
Віталій ПОРТНИКОВ

Эрдоган уехал ни с чем
Александр КИРШ

Новые “мирные контуры”, или К чему подталкивают Украину
Олександр СОЛОНЬКО

Кожна посадка перекопана, все інше — заміновано. Ми робимо величезну роботу, щоб пробитися на півдні
Юрий САПРОНОВ

Харьковские нардепы должны, нет – обязаны не вылазить из Министерств, лоббируя Харьков
усі думки