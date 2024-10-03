Румунія передала Україні ЗРК Patriot

Україна отримала від Румунії зенітно-ракетний комплекс Patriot.

Про це повідомили президент Володимир Зеленський та міноборони Румунії “Радіо Свобода”.

“Я дякую кожній країні, яка допомагає нам з ППО. Особлива подяка Румунії за системи Patriot. Разом ми можемо досягти ще більшої ефективності – ми можемо покласти край російському терору, спільно знищивши “шахеди” і ракети”, – написав український президент.

Водночас надання Україні Patriot підтвердили в румунському міністерстві оборони.

“Ми підтверджуємо, що система Patriot прибула в Україну”, – заявив речник оборонного відомства Константін Спіну.