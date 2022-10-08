Рух Кримським мостом практично не можливий, готується поромна переправа

Російські окупанти повністю закрили рух Кримським мостом. Рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту обмежений, готується запуск поромної переправи через протоку.

Про це повідомляє ТАСС.

Також зазначається, що судноплавство в Керченській протоці не перекривалося.

Голова окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков твердить, що на півострові вистачає запасів пального та продовольства, а “всі логістичні схеми відпрацьовані”.

Окупанти вже змінили точку зору, і заявили, що на Кримському мості стався підрив вантажного автомобіля. Хоча раніше повідомляли про загоряння цистерни з паливом