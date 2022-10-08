Суспільство

Рух Кримським мостом практично не можливий, готується поромна переправа

8 Жовтня 2022 09:25
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крим

Російські окупанти повністю закрили рух Кримським мостом. Рух автомобільною та залізничною частинами Кримського мосту обмежений, готується запуск поромної переправи через протоку.

Про це повідомляє ТАСС.

Також зазначається, що судноплавство в Керченській протоці не перекривалося.

Голова окупаційної адміністрації Криму Олег Крючков твердить, що на півострові вистачає запасів пального та продовольства, а “всі логістичні схеми відпрацьовані”.

Окупанти вже змінили точку зору, і заявили, що на Кримському мості стався підрив вантажного автомобіля. Хоча раніше повідомляли про загоряння цистерни з паливом


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