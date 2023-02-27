Кримінал

РПЛ ООН обговорить розслідування військових злочинів в Україні

27 Лютого 2023 08:19
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війна, оон

У Женеві у понеділок відкривається щорічна сесія Ради з прав людини ООН, у рамках якої планується обговорити розслідування військових злочинів, скоєних на території України від початку російського вторгнення.

Тема війни в Україні, як очікується, стане домінуючою на зустрічі, яка відкривається за кілька днів після того, як Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію з вимогою до Росії негайно вивести війська з сусідньої країни.

“Ми хочемо, щоб ця сесія показала, як показала і Генеральна Асамблея ООН […] що світ стоїть пліч-о-пліч з Україною”, – сказав напередодні відкриття сесії постійний представник Британії в ООН Саймон Менлі, якого цитує AFP.

Сесія триватиме рекордні шість тижнів, на її відкритті у понеділок виступить генсек ООН Антоніу Гутерріш, а загалом у перший тиждень очікуються виступи близько 150 глав держав та урядів, зокрема представників США, Китаю, України та Ірану.

У четвер очікується виступ заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова. Минулого року, коли на засіданні Ради почали показувати виступ російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова, багато дипломатів залишили зал.

“Ми вважаємо, що Росія не заслуговує на місце в цій залі, – сказала журналістам постпред України Євгенія Філіпенко. – Ми діятимемо відповідним чином”.


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