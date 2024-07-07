Розвідники завдали удару по об’єктах РФ у Дебальцевому і Новолуганському

Українські розвідники 6 липня вдарили по двох об’єктах сил РФ на території окупованої Донецької області, йдеться в повідомленні пресслужби ГУР.

«6 липня розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора Росії на тимчасово окупованій території Донецької області», – кажуть у відомстві.

За даними ГУР, були уражені наступні об’єкти: