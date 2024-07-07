Політика

Розвідники завдали удару по об’єктах РФ у Дебальцевому і Новолуганському
7 Липня 2024 11:08
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Українські розвідники 6 липня вдарили по двох об’єктах сил РФ на території окупованої Донецької області, йдеться в повідомленні пресслужби ГУР.

«6 липня розвідники департаменту активних дій ГУР МО України у взаємодії з підрозділом аеророзвідки 45-ї окремої артилерійської бригади виявили та завдали вогневого ураження по двох військових об’єктах держави-агресора Росії на тимчасово окупованій території Донецької області», – кажуть у відомстві.

За даними ГУР, були уражені наступні об’єкти:

  • у Дебальцевому розвідники вдарили по логістичному центру. Там загарбники зберігали обладнання для танків та боєприпаси;
  • у Новолуганському ГУР спалило дороговартісну російську автоматизовану станцію постановки перешкод Р-330Ж «Житель».

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