Політика

Розвідка США вважає, що війна в Україні триватиме від 2 до 5 років, – CNN

19 Січня 2024 19:12
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війна

Низка анонімних співрозмовників журналістів CNN у військовій розвідці США припускають, що російсько-українська війна триватиме щонайменше два роки, а у найгіршому випадку затягнеться до п’яти.

Незалежно від того, хто буде обраний президентом США восени та що станеться в американській політиці цьогоріч, представники американської розвідки вважають, що війна, ймовірно, триватиме “набагато довше 2024 року”, йдеться у матеріалі.

Оцінки відрізняються, але практично всі співрозмовники журналістів припускають, що війна триватиме ще щонайменше два роки. У кулуарах деякі офіційні особи США кажуть, що бойові дії можуть тривати ще п’ять років.


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