Розвідка США: Російська армія в Україні не просунеться у 2023 році

Російська армія, ймовірно, не зможе зберігати нинішню інтенсивність наступу в Україні і навряд чи у 2023 році просунеться вперед, заявила голова Національної розвідки США Авріл Хейнс на слуханні в Сенаті США, передає CNN.

“Ми не передбачаємо, що в поточному році російська армія відновиться достатньою мірою, щоб досягти великих територіальних завоювань”, – сказала вона.

При цьому російський президент Володимир Путін може вважати, що час працює на нього, і затягування війни “може стати для нього кращим із шляхів, що залишилися, до забезпечення російських стратегічних інтересів в Україні, навіть якщо це займе роки”, вважає глава розвідки США.

За словами Хейнс, у спільноті американських розвідників вважають, що після року війни та провалу основних стратегічних цілей Росії у Кремлі стали краще розуміти обмеження російських сил. При цьому армія страждає від втрат особового складу та нестачі боєприпасів, що посилюється міжнародними санкціями.

Тому, сказала Хейнс, Путін тепер, ймовірно, “зосереджений на скромніших військових цілях”.

“Якщо Росія не оголосить примусову мобілізацію і не визначить для себе серйозні джерела постачання боєприпасів, її армії буде все складніше підтримувати навіть нинішній рівень наступальних дій”, – сказала Хейнс.

Внаслідок цього основним завданням російської армії на сході України може стати утримання окупованих територій, додала вона.