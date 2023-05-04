Розвідка США: РФ навряд чи буде здатна до значного наступу в Україні цього року

Малоймовірно, що Росія зможе цього року проводити “значні наступальні операції” через брак боєприпасів та живої сили, незалежно від успіху очікуваного українського контрнаступу, заявила директор національної розвідки США Евріл Хейнс.

CNN наводить її слова на слуханнях у сенатському комітеті: “Якщо Росія не оголосить обов’язкової мобілізації і не знайде суттєвих джерел постачання боєприпасів, крім уже наявних – Ірану та інших, – їй буде все важче проводити навіть помірні наступальні операції”.

Можливо, вважає Хейнс, Путін стримав свої короткострокові амбіції і розцінюватиме успіхом “консолідацію окупованої території на сході та півдні України та гарантування, що Україна ніколи не увійде до НАТО”.