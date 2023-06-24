Розвідка Британії розповіла про кінцеву мету Пригожина

Вранці 24 червня 2023 року ворожнеча між групою Вагнера Євгена Пригожина та Міноборони Росії переросла у відверте військове протистояння. Розвідка Британії вважає, що демарш ПВК “Вагнер” – найсерйозніший виклик російській державі, і найближчі години будуть ключовими в тому, як розвиватиметься ця криза.

Про це йдеться у щоденному розвідувальному огляді МО Великої Британії.

Під час операції, яку Пригожин охарактеризував як «марш за свободу», сили Групи Вагнера перетнули з окупованої України в Росію щонайменше у двох місцях.

У Ростові-на-Дону «Вагнер» майже напевно зайняв ключові об’єкти безпеки, включаючи штаб, який керує військовими операціями Росії в Україні.

Далі підрозділи Вагнера рухаються на північ через Воронезьку область, майже напевно маючи на меті дістатися до Москви. Маючи дуже обмежені докази бойових дій між Вагнером і російськими силами безпеки, деякі, ймовірно, залишалися пасивними, мовчазно погоджуючись на Вагнера.

Найближчими годинами лояльність російських сил безпеки, особливо російської Національної гвардії, буде ключовою для розвитку кризи. Це найбільший виклик російській державі за останній час.