Розстріляні під Запоріжжям українські полонені були воїнами 82 бригади ДШВ

Троє військових, відео із розстрілом яких днями з’явилося в мережі, були бійцями 82 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Про це повідмляє 82 ОДШБр у Telegram

“Ці кадри – черговий доказ воєнного злочину військовослужбовців збройних сил Російської Федерації.

Невстановлені особи з числа військовослужбовців ЗС РФ чи інших військових формувань держави-агресора, діючи умисно, в порушення законів та звичаїв війни, перебуваючи на лінії бойового зіткнення в одному з районів Запорізької області, у порушення ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р., а також інших норм міжнародного гуманітарного права, умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту.

А саме, 3-х військовослужбовців 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, які вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон (hors de combat) після отримання поранень та контузій різних ступеней тяжкості”.

Десантники зазначають, що це кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, матеріали справи будуть передані до Міжнародного кримінального суду.

Загиблих же воїнів було евакуйовано з поля бою.