Розстріляли пілота Ту-95, причетного до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує: у російському місті Енгельс розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 ― майора Стєґачьова Олєґа Сєрґєєвіча.

За повідомлення ГУР, вказаний пілот ВКС РФ народився 23.06.1983 року, служив на авіабазі «Енґельс» (в/ч 06987) ― він безпосередньо причетний до нанесення ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств наших людей.

“Внаслідок атаки Олєґ Стєґачьов зазнав вогнепальних поранень. Вижив чи ні — уточнюємо”, – повідомили у розвідці.