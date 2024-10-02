Розстріл українських військовополонених: представника РФ викликали до МЗС Литви 

2 жовтня у зв’язку з розстрілом 16 українських військових до Міністерства закордонних справ Литви викликали тимчасового повіреного у справах РФ.

Про це йдеться у заяві МЗС Литви.

Як зазначено, представнику РФ висловили рішучий протест через воєнні злочини, скоєні російськими окупаційними військами в Україні.

“Одним із них став розстріл 16 українських солдатів, які склали зброю 30 вересня під Покровськом. Це грубе і кричуще порушення зобов’язань Росії за Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими”, – підкреслили в литовському зовнішньополітичному відомстві.

Литовська сторона також засудила продовження агресії Росії проти України та повітряні удари по цивільних об’єктах і об’єктах критичної інфраструктури в Україні, що досягли безпрецедентних масштабів за останній місяць.

“Литва знову заявляє, що Росія повинна негайно припинити військову агресію проти України, вивести свої війська з української території та поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів”, – додали в МЗС Литви.