Політика

Розстріл українських військовополонених: представника РФ викликали до МЗС Литви 
2 Жовтня 2024 21:46
читать на русском →
Литва, мзс, полонені, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

2 жовтня у зв’язку з розстрілом 16 українських військових до Міністерства закордонних справ Литви викликали тимчасового повіреного у справах РФ.  

Про це йдеться у заяві МЗС Литви.

Як зазначено, представнику РФ висловили рішучий протест через воєнні злочини, скоєні російськими окупаційними військами в Україні.

“Одним із них став розстріл 16 українських солдатів, які склали зброю 30 вересня під Покровськом. Це грубе і кричуще порушення зобов’язань Росії за Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими”, – підкреслили в литовському зовнішньополітичному відомстві.

Литовська сторона також засудила продовження агресії Росії проти України та повітряні удари по цивільних об’єктах і об’єктах критичної інфраструктури в Україні, що досягли безпрецедентних масштабів за останній місяць.

“Литва знову заявляє, що Росія повинна негайно припинити військову агресію проти України, вивести свої війська з української території та поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних кордонів”, – додали в МЗС Литви.


Теги: , , ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Жовтня 2024 21:46

Розстріл українських військовополонених: представника РФ викликали до МЗС Литви 
2 Жовтня 2024 21:19

Зеленський заявив, що Захід допомагає Ізраїлю більше, ніж Україні
2 Жовтня 2024 20:44

Зеленський поспілкувався з керівником Служби зовнішньої розвідки 
2 Жовтня 2024 19:49

Зеленський затвердив оборонний кошторис на наступний рік
2 Жовтня 2024 18:39

Україна отримала від США понад 800 мільйонів доларів на енергетику 
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
Віталій ПОРТНИКОВ

Рідна мова Путіна
усі думки