Кримінал

Розслідування NYT: російські війська прицільно стріляли в колону волонтерів у Бахмуті

15 Лютого 2023 08:30
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волонтер, бахмут

Газета New York Times проаналізувало відео моменту попадання ракети в автомобіль волонтерів у Бахмуті 2 лютого, внаслідок якого загинув голова групи Global Response Medicine Піт Рід, громадянин США. Раніше відео не публікувалося та не потрапляло в інтернет.

Автори розслідування шляхом покадрового аналізу приходять до висновку, що до мікроавтобуса волонтерів потрапила ракета з ПТРК “Корнет” з максимальною дальністю стрільби близько 5500 метрів. Рід та інші волонтери знаходилися на височині на вулиці, що веде до російських позицій.

“Незрозуміло, чи розуміли росіяни, що група складається з волонтерів, але на їхніх автомобілях були позначки, за якими росіяни повинні були зрозуміти, що це за машини”, – пишуть автори.

Один із волонтерів, який знаходився неподалік від Ріда в момент влучення, розповів, що поблизу них не було підрозділів ЗСУ. Один із автомобілів волонтерів був ясно позначений як “швидка допомога”, – додав він.

Естонський волонтер Ерко Лайдінен, який зняв відео, також розповів авторам статті, що є ще одне відео, поки не опубліковане, на якому був другий ракетний удар, що потрапив повз іншу машину.

Розслідувач військових злочинів та спеціаліст з OSINT Марк Гарласко сказав, що озброєні ПТРК “Корнет” війська повинні були мати можливість зрозуміти, у який саме автомобіль стріляють. “Очікується, що стрілець розумітиме різницю між медпрацівником і комбатантом”, – каже він.

Основний висновок розслідування в тому, що удару по автомобілю Global Response Medicine було завдано прицільно. Автомобіль не просто потрапив у зону артилерійського обстрілу, як спочатку подумали волонтери, які були на місці.

Автори, втім, зауважують, що українські військові користуються автомобілями всіх типів, а машина волонтерів могла заїхати до зони, яку росіяни пристріляли та тримали під наглядом.


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