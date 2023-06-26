Техно

Розробники отримали 3 млн доларів на створення систем протидії “шахедам”

26 Червня 2023 17:23
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бпла, ппо

В українському небі буде менше шахедів, – заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. За його словами, розробники отримали 3 млн доларів на найкращі системи протидії ворожим дронам.

“Це результати Drone Hackathon «Anti-Shahеd». Ми об’єднали 50 команд з найкращих інженерів, кіберспеціалістів та розробників. Протягом двох днів вони пітчили (пітчити – коротко та переконливо презентувати свої ідеї, – ред.) представникам Сил оборони системи і технології для протидії шахедам”, – написав міністр у Telegram.

Кращі спеціалісти різних родів військ, військових структур та цифрових технологій обрали три найефективніших проекти. Кожна з команд укладе контракт на 1 млн доларів для розвитку і масштабування виробництва.


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