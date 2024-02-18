Кримінал

Розпочато розслідування за фактом розстрілу окупантами українських військовополонених

18 Лютого 2024 20:30
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генпрокурор, полонені
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) / Фото з Telegram-каналу @Donetsk_obl_prokuratura

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом розстрілу окупантами шести поранених українських військових біля Авдіївки та двох військовополонених поблизу с. Веселе Бахмутського району, Донецька область, повідомляє Офіс генерального прокурора в неділю ввечері.

“За даними слідства, 18 лютого 2024 року в одному з Telegram-каналів опубліковано повідомлення про розстріл 6 полонених захисників механізованої бригади ЗСУ на одній із позицій у м. Авдіївці. Захисники були тяжкопоранені, не могли пересуватися самостійно і чекали на евакуацію”, – йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі Офісу генпрокурора.

Так само вказується, що під час наступу на позиції окупанти розстріляли двох захоплених у полон військовослужбовців ЗСУ.

“Також під час моніторингу медіа виявлено відеозапис із фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу с. Веселе Бахмутського району. Веселе Бахмутського району. На записі з камери дрона видно, як сьогодні під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого в полон військовослужбовця ЗСУ, а потім у другого. Не бажаючи залишати полонених живими, окупант навмисне добиває їх з автоматичної зброї”, – повідомляють в Офісі генпрокурора.

В Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Служби безпеки України (ГУ СБУ) в Донецькій та Луганській областях.


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