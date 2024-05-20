Політика

Розпочалось 22-е засідання у форматі “Рамштайн”

20 Травня 2024 16:20
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рамштайн
Українська сторона під часідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн / Фото: Рустем Умєров

Розпочалось 22-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

“Дякую Міністру оборони США Ллойду Остіну, іншим моїм колегам з близько 50 країн-партнерів за постійну підтримку у нашій боротьбі проти російської агресії.

Очікую сьогодні на ефективну роботу і плідні результати”, – сказав Умєров.

Відкрив засідання міністр оборони США Ллойд Остін.

“Виживання та успіх України мають вирішальне значення для української безпеки, європейської безпеки, глобальної безпеки та американської безпеки”, – сказав він.

Глава Пентагону додав, що він сповнений рішучості забезпечити Україні все необхідне для успіху.


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