Розпочалася 500-а доба Спротиву повномасштабному вторгненню російських агресорів

На 500-й день повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну окупанти продовжують утримувати захоплені населені пункти та території.

У ніч проти 8 липня Росія атакувала територію України іранськими дронами Shahed, проте 12 з 18 безпілотників було знищено, йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив повідомлення, що надходили в ніч на суботу про удар безпілотниками по місту Кривий Ріг.

«Вночі ворог ударив по Кривому Розі. Застосував безпілотники. Вцілив у сільськогосподарське підприємство. Постраждав 26-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості», — йдеться у повідомленні у його телеграм-каналі.

Сталося дві пожежі, знищено кілька складських приміщень, «понівечено обладнання та автомобілі».

Крім того, Росія завдала ракетного удару по території одного з інфраструктурних об’єктів Запоріжжя. Також було зафіксовано 53 авіаційні удари і близько 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктів країни, випливає зі зведення.

Основними напрямками, на яких Росія зосереджує свої зусилля, залишаються Куп’янське, Лиманське, Бахмутське, Авдіївське та Мар’їнське, зазначено у доповіді. Минулої доби там сталося 36 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника, 4 – зенітно-ракетних комплексів і 1 – пункту управління ЗС РФ. Крім того, українськими військовими було знищено 2 розвідувальні безпілотники оперативно-тактичного рівня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Підрозділи ракетних військ та артилерії ЗСУ протягом доби вразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони та 2 станції радіоелектронної боротьби противника, наголошується в ранковому зведенні.