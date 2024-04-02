Розпочалась демобілізація строковиків

Відсьогодні в ЗСУ розпочалася демобілізація строковиків.

Згідно з указом Президента України 149/2024 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби», сьогодні розпочалось звільнення в запас військовослужбовців, строк військової служби яких закінчився під час дії воєнного стану, а військова служба була продовжена понад встановлені строки. Демобілізація триватиме до кінця травня.

Глава держави доручив Мінінфраструктури та Міноборони організувати перевезення військових з дотриманням вимог безпеки та проведення розрахунків за ці перевезення згідно з чинними тарифами.